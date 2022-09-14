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Среда, 14 сентября 2022, 15:12 мск

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Евгений Куйвашев провозглашён избранным губернатором

Сегодня на заседании областного избиркома были объявлены официальные итоги прошедших 11 сентября выборов губернатора Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель ИКСО Елена Клименко заявила, что выборы признаны состоявшимися. В них приняли участие 940 564 человека, или 27,58% от числа избирателей.

Большинство голосов получил действующий губернатор Евгений Куйвашев – за него проголосовали 618 617 человек, или 65, 78 процентов избирателей. Таким образом, избирком признал его избранным.

Вместо него на заседании избиркома сегодня присутствовал его заместитель, руководитель аппарата Валерий чайников.

Ожидается, что в начале следующей недели состоится торжественная церемония инаугурации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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