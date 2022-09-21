«Частичная мобилизация должна ускорить завершение СВО». Эксперты о решении Путина

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу разъяснил, что призыв коснется порядка 300 тысяч военнообязанных в резерве. «Новый День» спросил политологов о том, какие последствия будет иметь это решение.

«Я думаю, главное последствие – это то, что на фронте будет восполнена очевидная нехватка живой силы, что позволяло оппонирующей стороне осуществлять прорывы. Дальше посмотрим. Думаю, что во многом принятие или не принятие [людьми] решения о новой волне мобилизации будет зависеть от того, насколько успешно Вооруженные силы России будут действовать в этом уже обновленном составе», – прокомментировал президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Депутат Госдумы и политтехнолог Андрей Кузнецов отметил, что введение частичной мобилизации в России – это вынужденное решение, которого власти до последнего момента старались избежать. «Решение связано с тем объемом внешнего вмешательства в конфликт на Украине со стороны третьих государств, которые воспринимают эту ситуацию как возможность противостояния с Россией. Второй момент – предложение о мобилизации поступило от Минобороны, это не политическое, а скорее, техническое, военное решение. На мой взгляд, а я бывал в горячих точках и у меня есть широкий круг экспертов в этой сфере, это решение должно ускорить завершение всей этой истории [на Украине], иначе ситуация рискует перерасти в долгосрочный и изнурительный военный конфликт, который нам навязывают извне. Сейчас многое будет зависеть от того, как сработают региональные власти. На Урале большое количество резервистов, и важно грамотно организовать работу с ними. Плюс у нас большой оборонный сектор, который подлежит отсрочке от призыва. Многие предприятия ОПК уже работают в круглосуточном режиме», – рассказал агентству Кузнецов.

Политолог Марат Баширов считает, что мобилизация означает переход работы правительства России и региональных исполнительных органов власти на военные рельсы.

«Мы позвали страны НАТО на открытую войну. Частичная мобилизация означает резкий перевес сил России против Украины. 300 тысяч контрактников, использующих тяжелые виды вооружения, могут проломить оборону ВСУ и дойти до западных областей Украины за полгода. Теперь НАТО перед развилкой: гибридная война с использованием ВСУ и наемников становится бессмысленной и если продолжать, то надо посылать на Украину регулярные войска стран – членов альянса. А вот готовы ли гражданские власти Европы и США к такому развитию событий?» – написал политолог в своем telegram-канале «Политджойстик».

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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