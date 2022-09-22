«Я в запасе, но мне надо в командировку». В комиссариате рассказали, что делать

В России накануне была объявлена частичная мобилизация. В запасе, по данным главы Минобороны Сергея Шойгу, находятся порядка 2,5 млн человек. 300 тысяч из них получат или уже получили повестки и мобилизационные предписания. Один из самых популярных вопросов сейчас у оставшихся 2,2 млн, состоящих на воинском учете, – о передвижениях, в том числе по стране. «Я в запасе, но категория у меня не первая, повестки нет, мобилизационного предписания тоже не получал. Мне надо в командировку улететь на пару дней – и не очень понятно, надо ли получать на это разрешение комиссариата или нет? Дозвониться до своего я не смог», – рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Николай.

Связаться с военным комиссариатом удалось корреспонденту агентства. Там уточнили, что для жителей Свердловской области (зарегистрированных здесь по месту жительства или пребывания), которые состоят на воинском учете, никаких ограничений по передвижению нет. По крайней мере, пока. «Конечно, ситуация может измениться – даже уже к вечеру. Однако пока документов, которые предписывали бы не покидать город или регион, нет, соответственно, никаких распоряжений до аэропортов, вокзалов, а также таможенных служб, не доведено», – сообщили там.

Проще говоря, пока что можно путешествовать, не беря разрешение в комиссариате. Однако это касается только жителей региона. В тех субъектах РФ, где уже приняты соответствующие постановления военных комиссаров, правила могут быть иными. Например, такой документ был подписан накануне в Татарстане. «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается»,– говорится в приказе комиссара «Об объявлении мобилизации», опубликованного на сайте газеты «Республика Татарстан» (является официальным печатным органом властей Татарстана).

Екатеринбург, Елена Сычева

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