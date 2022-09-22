Эксперты рассказали, поможет ли страховка от невыезда вернуть деньги за сорванный тур в случае мобилизации

Страховые компании назвали нестраховым случаем невозможность поехать в путешествие в случае призыва туриста на военную службу в условиях частичной мобилизации. Добровольно выплачивать компенсацию за сорванный отпуск они не будут. Но юристы считают, что суды в таких спорах могут встать на сторону туриста.

После объявления частичной мобилизации вопрос выезда за границу в отпуск остается одним из самых актуальных. У многих россиян еще до 21 сентября были куплены туры в Турцию, Египет, ОАЭ и другие страны. Но любому из таких туристов могут принести повестку, после чего ему будет запрещено покидать территорию России. На туристических форумах люди советуют срочно делать страховку от невыезда. Но, как оказалось, с ней тоже не все так однозначно.

Как рассказал сегодня в прямом эфире на своем телеграм-канале юрист, член правления и руководитель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, страховые компании заранее открестились от выплат по таким случаям. «Все страховщики, с которыми я общался, в один голос сообщают: призыв по частичной мобилизации не относится к страховым случаям по страховке от невыезда», – сообщил он.

В частности, заместитель директора филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева пояснила, что согласно статье 964 Гражданского кодекса России не покрываются расходы при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, наступившие: вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, забастовок, восстаний, мятежей, массовых беспорядков, народных волнений; службы застрахованного лица в любых вооруженных силах и формированиях.

Более того, по словам Георгия Мохова, у каждой страховой компании в договоре разные формулировки. В некоторых написано, что страховым случаем является «призыв на воинскую службу», в других – конкретно «на срочную воинскую службу», то есть это не касается случаев призыва по частичной мобилизации.

«Но вопрос пока спорный. Я не могу на 100% уверять, что выплат по такой страховке не будет. Надо взять правила страхования, посмотреть, конкретно какие формулировки в вашем договоре, – говорит Георгий Мохов. – Я уверен, что в судах будут со страховщиков взыскивать. Думаю, суды в таких спорах будут вставать на сторону потребителей».

Также эксперты предполагают, что в ближайшее время страховые компании могут изменить формулировки в своих договорах страхования, добавив туда пункт, касающийся именно призыва по частичной мобилизации.

Как ранее писал «Новый День», на текущий момент в России нет запрета на перемещения для всех военнообязанных, которые находятся в запасе. Выезжать запрещено только тем, кто уже получил повестку. Однако в регионах, где уже приняты постановления военных комиссариатов, такие ограничения могут быть введены для всех военнообязанных. Так, например, сделали в Татарстане: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается», – говорится в приказе комиссара республики «Об объявлении мобилизации».

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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