Юрист рассказал, как аннулировать тур, если вы получили повестку или вас не пропустили на границе

В Свердловской области уже появились случаи аннуляции туров из-за частичной мобилизации. Турагенты рассказывают, что операторы не спешат возвращать деньги: в некоторых случаях туристы получают только мизерную часть оплаты (за вычетом фактически понесенных расходов), в других не получают ничего – деньги «замораживают» на депозитах. Юрист в сфере туризма Игорь Косицын разъяснил, как действовать при разных сценариях.

Как рассказали «Новому Дню» турагенты из Екатеринбурга, многие их клиенты по собственному желанию просят аннулировать ранее купленные туры за границу.

«Люди покупали туры заранее, вылет в конце сентября – начале октября. Сейчас они просят аннулировать заявки, но туроператоры предлагают делать это на общих основаниях, то есть за вычетом фактически понесенных расходов. В ситуации, когда вылет буквально на днях, туристы не получат ничего: ФПР при таком раскладе – до 90-100%, – рассказала одна из турагентов. – Более того. Некоторые туроператоры и эти 10% не вернут деньгами, они предлагают задепонировать деньги на своих счетах, и при покупке туров в будущем использовать их».

Юрист в сфере туризма Игорь Косицын в своем телеграм-канале Turyurist разобрал несколько кейсов по возврату денег за купленный тур.

Без повестки и запрета на выезд аннуляция происходит с вычетом ФПР

«Федеральный закон «О мобилизации» и тем более приказы региональных военных комиссариатов сами по себе не могут являться основанием для расторжения договора в соответствии с существенным изменением условий (ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»), поскольку эти нормативные акты не исключат возможности выезда при наличии соответствующего разрешения от военного комиссариата, – сообщает Игорь Косицын. – То есть человек, находящийся в запасе, но не имеющий мобилизационного предписания или повестки, теоретически может обратиться в военкомат и получить либо разрешение, либо как минимум убедиться в отсутствии запрета на выезд. Поскольку по утверждению органов государственной власти на текущий момент выезд граждан, находящихся в запасе, за пределы РФ не запрещен, такой человек может совершить поездку и воспользоваться услугами, соответственно, расторжение договора происходит на общих основаниях в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей в РФ» с удержанием ФПР, которые могут в дальнейшем быть минимизированы или оспорены в суде».

При наличии повестки или при отказе на границе можно обратиться за возвратом денег

Если у туриста на руках уже есть повестка, либо его не выпустили на отдых при прохождении границы, он может попросить турагента написать в адрес туроператора заявление на возврат денег. В данных случаях человек имеет право потребовать расторжения договора в связи со статьей 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»: каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств. К существенным изменениям обстоятельств в данном случае относится невозможность туристом поездки по независящим от него обстоятельствам. Положения ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», а также указ президента РФ № 647 подразумевают защиту прав граждан, призываемых на службу в ВС РФ и членов их семей. К заявлению обязательно нужно приложить копию повестки либо мобилизационного предписания, либо уведомления об отказе в пропуске через государственную границу РФ. Образцы заявления можно посмотреть здесь.

Как ранее писал «Новый День», страховые компании заявили, что страховка от невыезда в случае получения повестки либо отказа в выезде за рубеж не сработает. Однако юристы убеждены, что в случае обращения в суд по такому поводу турист может получить страховые выплаты за сорванный отдых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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