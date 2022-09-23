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Пятница, 23 сентября 2022, 15:28 мск

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Свердловским резервистам разрешили выезжать за пределы города и области (ДОКУМЕНТ)

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков смягчил требования к военнообязанным гражданам, которые пока не получили повестку. Им больше не запрещено покидать свой город или район. Ограничения наложены только на выезд за границу.

В параграфе 2 приказа, опубликованного на сайте областного военкомата, теперь говорится: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы Российской Федерации временно запрещается».

Как уже писал «Новый День», прошлая редакция документа гласила: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается».

Напомним, ранее похожие изменения внес в свой приказ о частичной мобилизации военный комиссар Татарстана Сергей Погодин. Резервисты, которые не получили повестки, могут выезжать за пределы муниципалитета, где они проживают. Однако поездку необходимо согласовать в военном комиссариате по месту постановки на учет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Частичная мобилизация

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