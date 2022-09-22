Военком Татарстана смягчил правила мобилизации в регионе

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин смягчил нормы приказа об объявлении мобилизации в республике. Отныне резервисты, которые не получили повестки, могут выезжать за пределы муниципалитета, где они проживают. Однако поездку необходимо согласовать в военном комиссариате по месту постановки на учет. Это следует из новой редакции приказа военкома «Об объявлении мобилизации», подписанного 21 сентября и опубликованного на сайте газеты «Республика Татарстан» (официальный печатный орган властей Татарстана).

В первоначальной версии документа его второй параграф гласил: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается».

Однако в его обновленной версии запрета на поездки уже нет. Согласно приказу, запасникам разрешается совершать поездки за пределы населенного пункта, в котором они живут. Но при одном условии – необходимо согласовать порядок выезда и прибытия в военкомате.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, согласовать в военном комиссариате по месту постановки на воинском учете порядок выезда и прибытия», – говорится в документе

Кроме того, резервистам, временно проживающим в Татарстане, необходимо сообщить о своем местонахождении в военкомат по месту постановки на воинский учет. Изначально в приказе говорилось – «немедленно убыть к месту постоянного жительства», указывает местное издание «Бизнес Онлайн».

21 сентября президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о частичной мобилизации. Он назвал это решение неотложным шагом для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности РФ.

Казань, Наталья Петрова

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