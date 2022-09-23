Пассажиров в Кольцово дополнительно опрашивают перед вылетом: «Пропустили, но предупредили об уголовке за уклонение»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в международном терминале на посту таможенной службы мужчин просят пройти дополнительный опросник. «Спросили, сколько мне полных лет, военнообязанный я или нет, а также предупредил об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Но пропустить – пропустили», – сообщил «Новому Дню» екатеринбуржец Степан, который сегодня вылетает на отдых в Турцию.

В пресс-службе Кольцово агентству сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. «Какая-либо информация об изменении процедуры допуска к полету пассажиров в аэропорт не поступала», – подчеркнули там.

Накануне вышел документ за подписью врио военного комиссара Свердловской области, в котором говорится, что гражданам, находящимся в запасе, нельзя покидать пределы города: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»