Свердловские мэры объяснили гражданам, куда идти с вопросами о мобилизации

Главы городов Свердловской области на своих персональных страницах в соцсети «ВКонтакте» разместили однотипное сообщение о том, куда гражданам обращаться с вопросами о частичной мобилизации.

«Запущена горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков.

Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». «Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко», – говорится в обращении мэров.

Такой пост (с небольшими вариациями) разместили Игорь Кабец (Первоуральск), Алексей Герасимов (Каменск-Уральский), Алексей Лиханов (Верхотурье), Алексей Стасенок (Нижняя Тура), Дмитрий Нисковских (Сысерть), Геннадий Макаров (Сосьва), Евгений Писцов (Березовский), Роман Валов (Сухой Лог) и другие.

Как уже сообщал «Новый День», по мнению политологов, от того, насколько полной и доступной будет информация о частичной мобилизации, сильно зависят настроения в обществе. Эксперты считают, что именно недостаток информации привел к стихийным акциям протеста вечером 21 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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