«Власть должна активно разъяснять свои действия». Политологи о том, что будет с протестами после объявления мобилизации в России

Накануне в крупных городах России прошли несанкционированные протестные акции после публикации указа президента РФ о начале частичной мобилизации. В Екатеринбурге на площадь Труда вышло несколько десятков человек без плакатов. По информации очевидцев, было задержано как минимум 40 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что «пока воздержатся от комментариев по данной теме». «Новый День» спросил у политологов, стоит ли ждать продолжения протеста, и как может отреагировать власть.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает, что вчерашние протесты не будут иметь политических последствий. Но прогнозировать, как будут развиваться протестные настроения, достаточно сложно.

«Часть протестов, насколько я понимаю, были ожидаемыми. Полиция вела себя по отношению к протестующим как к участникам несанкционированной акции, в этом смысле повестка мероприятия не важна. Если протестующие не хотят, чтобы их разгоняли, нужно подавать заявку на митинг. Полиция стоит над политикой, она обязана обеспечивать правопорядок. Будет ли повторение протестов? Это сложно прогнозировать. Все зависит от того, как будут работать власти и как пойдет процесс мобилизации. Общество пока переваривает информацию. Мобилизация – это кейс, которого еще не было в нашей истории. Властям нужно активно вступать в диалог с населением», – отметил собеседник агентства.

Андрей Русаков подчеркнул, что после объявления частичной мобилизации в России публично выступил только мэр Москвы Сергей Собянин. Он сделал ставку на «добровольную мобилизацию», то есть объявил о введении дополнительных льгот и материальной помощи семьям мобилизованных. В остальных регионах созданы штабы, которые возглавили губернаторы, но они пока публично не заявляли о своих действиях.

Политолог Анатолий Гагарин отмечает, что протест был стихийным и развития не будет. «Призывы к незаконным акциям были организованы достаточно оперативно. Это говорит о том, что у известных, скажем так, активистов все уже было готово, они только ждали повод для манипулятивных действий. И определенный процент населения на эти манипуляции ведется, особенно молодежь. Я думаю, что организаторы будут и дальше искать поводы. Во вчерашних фейках, сообщениях, которые рассылались по мессенджерам, виден знакомый почерк. Видна работа сторонников известного сидельца, который сейчас варежки шьет. У них есть план – не календарный, а ситуативный. Но надо отметить, что людей это сильно не мобилизует. Вчера это был в большей степени всплеск стихийного протеста, который дальше вряд ли пойдет. Да, скрытая подрывная деятельность будет вестись. Но надо понять, что главное противоядие против этого – подробное информирование властей о своих действиях, особенно неожиданных. Причем информирование должно вестись из всех источников. Когда у людей есть понимание происходящего, панические атаки прекращаются. Причем объяснять надо не тогда, когда паника уже появилась – «вот завтра нас призовут», а до этого. Тогда у человека возобладает здравый смысл и инстинкт самосохранения, он поймет, что все не так страшно, как рассказывают манипуляторы, и не будет поддаваться панике и распространять ее», – заключил собеседник агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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