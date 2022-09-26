На территории Украины уральцам будут платить по 180 тысяч

Стало известно, сколько получат мобилизованные свердловчане. Цифры назвал сегодня военный комиссар Ревды, выступая на проводах мужчин.

«Я понимаю, что у вас вопросов много, я не на все смогу ответить. Подготовка будет идти две-три недели – у всех по-разному в зависимости от ВУС. Оплата – на территории Украины 180 тысяч рублей, на территории РФ – 35-40 тысяч рублей. Контракты сейчас заключают на 3 месяца, полгода, год. Вы едете не на прогулку за грибами. Поэтому сначала думайте, потом делайте», – цитирует Хлыстова «Ревдинский рабочий».

Добавим, ранее из комментария и.о. главы Пышминского городского округа Андрея Варлакова стало известно, сколько всего уральцев планируют призвать – 9700 человек.

Екатеринбург, Марина Иванова

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