В Свердловской области откроют дежурные нотариальные конторы для мобилизованных

Нотариальная палата Свердловской области подтвердила, что на Урале мобилизованные граждане смогут получить льготу при получении услуг. Обслуживать призванных военнообязанных будут без очереди, кроме того, сформирован список дежурных нотариальных контор, которые будут работать дольше, чем обычно.

На текущий момент таких нотариальных контор немного. В Екатеринбурге это нотариусы Карибова Алсу Каюмовна, Окуница Виталий Олегович, Глушкова Елена Михайловна. Также есть конторы в Асбесте, Каменске-Уральском, Кушве и Первоуральске. Их список и график работы можно посмотреть здесь. Информация о нотариальных конторах, работающих в дежурном режиме (т.е. сверх установленного обычного режима работы), в стадии формирования. Адреса будут добавляться в течение дня. Информация на сайте палаты https://npso66.ru/.

«Вне зависимости от работы нотариальной конторы в дежурном режиме, прием российских граждан, призванных на военную службу по мобилизации, осуществляется вне очереди, при предъявлении повестки (вызова) военного комиссариата», – сообщили в пресс-службе Нотариальной палаты Свердловской области.

Отметим, что в последние дни в некоторых нотариальных конторах был повышенный ажиотаж. Например, вчера нотариус Елена Пугачева в Академическом принимала людей «до последнего клиента». Официально рабочий день конторы в воскресенье должен был закончиться в 15:00, но и после 18:00 там были посетители. Мужчины в очереди рассказали корреспонденту «Нового Дня», что некоторые ожидали по три часа. «Кто завещание делает, кто что», – пояснил один из посетителей.

Официально информацию о повышенном ажиотаже в нотариальной палате опровергли. Там предположили, что это мог быть частный случай.

Также в Нотариальной палате Свердловской области подтвердили, что по решению Федеральной палаты с мобилизованных граждан не будет взиматься плата при оказании услуг правового и технического характера, о чем ранее писал «Новый День».

«Лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера на 100% при совершении следующих нотариальных действий: удостоверение доверенностей, за исключением доверенностей в порядке передоверия; удостоверение завещаний, за исключением удостоверения совместных завещаний супругов и завещаний, условия которых предусматривают создание наследственного фонда; удостоверение юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласий законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения)», – говорится в документе.

Право на получение такой льготы можно будет подтвердить, предъявив повестку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»