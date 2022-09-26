Мобилизованные россияне получили льготы на нотариальные услуги

Федеральная нотариальная палата приняла решение не взимать с мобилизованных граждан оплату за услуги правового и технического характера при обращении к нотариусам.

Речь идет об услугах по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряда других. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

Палата также предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые также будут работать по выходным.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата», – сообщили в пресс-службе организации.

Там добавили, что список «дежурных нотариальных контор» в регионе составит нотариальная палата соответствующего субъекта России.

Частичная мобилизация объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Минобороны сообщало, что будет призвано порядка 300 тыс. резервистов. Частичная мобилизация касается прежде всего тех, кто находится в запасе, проходил службу в армии, имеет военную специальность и боевой опыт.

Москва, Наталья Петрова

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