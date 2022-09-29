Работодатели могут не вручать повестку удаленщикам и отпускникам

Работодатели по просьбе военкомата обязаны вручать повестки о мобилизации своим сотрудникам. Но у многих возникли вопросы, что делать в случае, если сотрудник работает удаленно, находится в командировке или отпуске, то есть физически не находится рядом с офисом или заводом. Как поступать в этих ситуациях, объяснила Анна Устюшенко, партнер, руководитель трудовой практики юрфирмы Intellect.

Что кается удаленки – юрист уточнила, что нет никаких запретов запасникам работать на удаленке, а еще удаленщик имеет право перемещаться по городу и работать где угодно. «Работодателю рекомендуется на известную ему электронную почту отправить извещение о том, что в офисе его ждет повестка, с просьбой прийти и получить. А дальше сотрудник сам решает, идти ему или нет. Если он не пришел, составляется акт о невозможности вручить повестку, где нужно указать, на какой адрес и когда было направлено извещение», – рассказала юрист.

Случай командировки она назвала сродным, потому как с одной стороны, закон не обязывает отзывать сотрудника из командировки, а с другой стороны, работодатель обязан довести до сотрудника информацию о повестке. Поэтому надо решать: либо отзывать из командировки и вручать лично, либо идти по тому же пути, что и с удаленщиками, – то есть уведомить по сети и составить акт о невозможности вручения. «Работодатель может быть привлечен только к административной ответственности, поэтому часто выбирают второй вариант и повестку не вручают», – поделилась Анна Устюшенко.

С отпускникам ситуация проще – сотрудник может спокойно продолжать отдыхать. «Из отпуска дергать мы сотрудника не можем, поэтому сообщаем военкомату, что работник не может быть привлечен по причине нахождения в отпуске», – объяснила юрист.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»