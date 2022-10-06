«А если в армии зарплата будет ниже?»: глава Госинспекции по труду рассказал о вопросах резервистов

В Госинспекцию по труду Свердловской области поступило более 5 тысяч вопросов, часть из которых связана с мобилизацией. Сегодня на пресс-конференции глава ведомства Федор Кравцов рассказал, что интересует резервистов.

«Есть вопросы от тех, кто имеет высокий уровень дохода. Если будет призван в ряды армии, то зарплата будет ниже. Это вопрос, который не урегулирован, его нужно урегулировать на федеральном уровне. Есть вопросы по силовикам – когда мобилизуются работники ГУФСИН, МВД, таможни, тех, кто в погонах, вопрос пенсионного обеспечения – если это пенсионеры, будут ли им выплачиваться пенсии? Мы считаем, что по аналогии с законом, который есть, – если пенсионер МВД или прокуратуры продолжает работать, пенсия ему платится. Будучи призван, пенсия должна ему выплачиваться. Может быть, не в том размере, минус какая-то компенсация», – рассказал Федор Кравцов.

Блок вопросов связан с тем, как будет оформляться уход сотрудника по повестке. Сейчас, отметил Кравцов, ожидаются поправки в ТК РФ, где будет прописано, что трудовые договоры с мобилизованными не прекращаются, а приостанавливаются. Чтобы приостановить трудовой договор, мобилизованный должен принести работодателю повестку и заявление. После чего будет издан приказ, и бухгалтерия произведет расчеты. Причем приостанавливаться будет и срочный договор, и испытательный срок. Если сотрудник попал под сокращение, то и в этом случае договор приостановят, место за мобилизованным будет сохранено.

Мужчин также интересует, какие выплаты им будут полагаться по месту работы. В инспекции по труду отмечают, что работодатель полностью рассчитается, включая командировочные, но отпускные – по желанию работодателя, он может начислить компенсацию или не начислять.

Также в трудовой инспекции спрашивали, будет ли учитываться трудовой стаж, пока человек находится в армии, – ответ был дан положительный.

Журналисты в свою очередь поинтересовались: если вдруг окажется, что в компании после объявления мобилизации вдруг все мужчины оказались в командировках, отпусках или на удаленке, не возникнут ли у Госинспекции вопросы к работодателю? Федор Кравцов заверил, что в такой ситуации ничего незаконного не видит.

Он также отметил, что особого потока обращений инспекторы не наблюдают – в год обычно бывает порядка 10 тысяч обращений, сейчас их 5300. «Возможно, комиссии при военкоматах хорошо работают и разъясняют все вопросы, в том числе и по трудовому законодательству», – доварил главный государственный инспектор труда в Свердловской области.

Напомним, ранее «Новый День» рассказывал, как повестка может найти адресата на работе. По закону, если военкомат принесет ее работодателю, то он обязан вручить ее сотруднику. Кроме случаев, когда сотрудник в отпуске, командировке или работает удаленно, то есть физически не находится в офисе. Как юридически грамотно поступить в этой ситуации, читайте здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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