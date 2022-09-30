Татьяна Мерзлякова рассказала, когда мобилизованным переведут первые выплаты

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, когда мобилизованные уральцы получат первые выплаты.

«Прошла путь мобилизованного от автобуса, в котором прибывают ребята с территорий, до автобуса , в котором они отправляются в аэропорт. Сначала идёт регистрация прибывших, затем получение карточек Промсвязьбанка. Для этого нужен паспорт и военный билет. Деньги будут зачислены на карточки 10 октября», – написала Мерзлякова на своей странице «Вконтакте». Кроме того, она сообщила, что в 32-м военном городке в Екатеринбурге места в казармах хватает всем, а вот медицинских работников действительно мало.

Как уже сообщал «Новый День», ранее стало известно, сколько получат мобилизованные свердловчане. Цифры назвал военный комиссар Ревды: на территории Украины – 180 тысяч рублей, на территории РФ – 35-40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»