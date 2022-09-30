После объявления мобилизации резко возросла продажа кнопочных телефонов

После начала частичной мобилизации в России сотовые операторы зафиксировали значительный рост продаж кнопочных телефонов, использование которых военнослужащими не запрещается.

Как сообщили «Новому Дню» в «МегаФоне», тенденция стала заметна еще на прошлой неделе. «С 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в нашей розничной сети выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. Клиенты приобретают устройства брендов Texet, Philips, Itel, Nokia и Vertex», – рассказал Давид Борзилов, директор по продажам «МегаФона».

В пресс-службе «Мотива» сообщили, что продажи кнопочных телефонов с понедельника выросли в 2,5 – 3 раза по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшим спросом пользуются бюджетные телефоны российских брендов BQ и Texet стоимостью от 1200 до 1600 рублей. Устройства поддерживают только голосовую связь в стандарте GSM и могут работать на одном заряде батареи до 7 дней.

«Надо сказать, что кнопочные мобильные телефоны и раньше пользовались спросом в наших магазинах. Обычно на каждые два проданных смартфона у нас продается один кнопочный телефон, – отмечает коммерческий директор «Мотива» Андрей Золотарев. – С начала недели мы видим повышенный спрос на эти устройства. Запасов на наших складах достаточно для того чтобы обеспечить текущий уровень продаж, никакого дефицита мы не прогнозируем, цены на эту категорию стабильны с прошлого года».

Как уже сообщал «Новый День», 28 сентября врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков на пресс-конференции заявил, что мобилизованным гражданам для связи с родными необходимо брать с собой именно кнопочные телефоны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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