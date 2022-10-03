Россиянам стали приходить фейковые повестки «от Гособоронзаказа»

На электронную почту граждан стали приходить фейковые «повестки» якобы от руководства Гособоронзаказа.

Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат Госдумы Максим Иванов. «С утра на почту начали приходить письма от якобы руководства Гособоронзаказа с «электронной повесткой» и призывом подойти в военкомат. Это фейк. Во-первых, Гособоронзаказ не занимается вопросами призыва. Во-вторых, повестку можно получить только лично», – написал Иванов и опубликовал скрины письма. В нем говорится, что оно послано «в связи с неполучением повестки направленной по месту жительства» и получателю необходимо «явиться в срочном режиме в назначенное место и время, указанное в прилагаемой повестке».

Как уже сообщал «Новый День», ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через портал «Госуслуги». «Необходимая законодательная база для этого отсутствует», – сообщил официальный телеграм-канал Минцифры. Повестку призывник должен получить только лично в руки, в противном случае считается, что он ее не получал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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