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Среда, 5 октября 2022, 08:47 мск

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В Свердловской области мобилизуют депутатов

В рамках частичной мобилизации в Свердловской области начали призывать депутатов местных дум.

Как рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Шиян, на сегодняшний день призваны два муниципальных депутата: один из Верхней Салды, другой – из Красноуфимского округа.

Напомним, ранее был мобилизован заместитель руководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, артиллерист, офицер запаса.

Некоторые депутаты гордумы Екатеринбурга, в частности, Тимофей Жуков, говорили о желании тоже отправиться на передовую, но повесток пока не получали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Частичная мобилизация

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