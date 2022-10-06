В Екатеринбурге стали шить бронежилеты для новобранцев. Кому они достанутся и от чего спасут (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге начали выпускать амуницию для новобранцев – туда входят противоосколочный бронежилет, подсумки для гранат и магазинов с патронами, а также для аптечки. Такие наборы молодого бойца идут не на продажу, хотя спрос сейчас на все, что связано с обмундированием, огромен – их направят непосредственно мобилизованным. «Новый День» побывал на производстве екатеринбургской компании «Стич профи», чтобы увидеть, во что будут экипировать бойцов российской армии.

Бронежилеты для новобранцев начали шить на Урале

Как объясняет директор компании Алексей Гольцев, предприятие занималось и занимается, в первую очередь, производством амуниции для спецподразделений российских силовых структур, включая Росгвардию и ФСБ. Здесь делают бронежилеты, разгрузки, подсумки и рюкзаки, ремни, жгуты и другое снаряжение. Скольких бойцов смогут обеспечить екатеринбургские производители, неизвестно – информация закрытая. Но известно, что входит в «стартовый» пакет. «Это минимально-максимальный комплект, который необходим новобранцу: противоосколочный бронежилет, который мы комплектуем собственной разработкой – сертифицированными противоосколочными пакетами. Туда же можно поставить бронеплиты против пуль; панель для установки от 4 до 8 автоматных магазинов; гранатные подсумки и аптечка первого эшелона», – сказал Гольцев.

Вес ключевого изделия в наборе – бронежилета – небольшой, около 2-3 килограммов вместе с противоосколочным пакетом. Как объясняют специалисты предприятия, для новобранцев это важно – не каждый новичок выдержит марш-бросок в полной амуниции, и чем легче снаряжение, тем лучше.

Все бронежилеты протестированы – и на испытаниях, и на тренировках, и даже в полевых условиях. «Наши противоосколочные пакеты сертифицированы. В России есть несколько центров, в одном из которых, в Петербурге, мы и испытываем их. К тому же около 2-3 лет наши противоосколочные пакеты показывают себя в боевых условиях. Уже много случаев было, что они спасали жизни», – пояснил «Новому Дню» Гольцев.

Как делают уральские бронежилеты, смотрите на видео.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»