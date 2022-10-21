На Урале шить балаклавы для мобилизованных начали дети

В Свердловской области в одном из техникумов начали шить балаклавы для мобилизованных. Изделия отправятся на передовую.

«К акции «Тепло матери» подключились учащиеся техникума «Родник» г.Сысерть. Получила сегодня фотографии от педагога Сысертского социально-экономического техникума «Родник» Елены Анисимовой. Очень обрадовалась! Студенты шьют балаклавы. И у них получается», – написала в соцсетях руководитель творческого сообщества «Сысерть мастеровая» Лариса Мухлынина.

Акцию «Тепло матери» запустила еще в начале октября швея Татьяна Соснина из села Патруши. Она же разработала выкройку балаклавы и поделилась ей со всеми желающими. Ранее в Сысерти балаклавы уже шили взрослые швеи-любители. Теперь к ним присоединились дети.

«Учреждение оснащено оборудованием, на котором можно шить и трикотаж для новых изделий, модели которых разрабатывают сысертские рукодельницы. Умелые ручки детей под руководством педагогов-мастеров набираются опыта в профессии «портной». А нам – существенная помощь! Шьём для наших мобилизованных солдат и на передовую», – рассказала про изготовление балаклав в техникуме Лариса Мухлынина.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге в октябре начали выпускать амуницию для новобранцев – туда входят противоосколочный бронежилет, подсумки для гранат и магазинов с патронами, а также для аптечки. Такие наборы молодого бойца идут не на продажу, хотя спрос сейчас на все, что связано с обмундированием, огромен – их направят непосредственно мобилизованным. «Новый День» побывал на производстве екатеринбургской компании «Стич профи», чтобы увидеть, во что будут экипировать бойцов Российской армии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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