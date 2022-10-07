Екатеринбургская гордума закупает календари с фотографиями своего вице-спикера

Екатеринбургская городская дума закупает календари и поздравительные открытки. Всего требуется около 18 тысяч полиграфических изделий, за которые из бюджета заплатят более 2 миллионов рублей.

Среди них – настенные календари с логотипом к 300-летию Екатеринбурга и цветом обложки под малахит. На каждом развороте календаря – изображения медведей, а на второй странице должен быть изображен герб Екатеринбурга и еще 16 гербов других городов России, где используется медведь. В этих календарях должен содержаться текст о 300-летии Екатеринбурга и о том, что значат все символы на гербе города.

Настольные календари также должны быть выполнены в цвете «малахит» и содержать фотографии медведей. А на последней, 28-й странице, должны быть три фотографии и текст об авторе.

Автор – это вице-спикер ЕГД Виктор Тестов. Тот текст, который необходимо разместить, приводится в техническом задании: «Непрофессиональный фотограф, путешественник. Увлекается художественной фотографией со школьной скамьи. На его счету – сотни снимков суровой камчатской природы, виды Карелии, Приполярного Урала, Байкала, Приморского края и многих других красивейших и уникальных мест России. В его творческом арсенале – удивительные и неповторимые эпизоды из жизни диких животных суши и моря. Один из самых любимых героев фотосессий Виктора Тестова – медведь». Далее перечисляется, в каких фотовыставках участвовал депутат Екатеринбургской городской думы, которая и заказывает календари.

Кроме того, необходимо изготовить поздравительные вкладыши в открытки – универсальные, к Новому году, 9 Мая, 23 Февраля и Дню Победы.

Поставщик, который займется изготовлением полиграфии, определится 18 октября.

Напомним, в ноябре ЕГД отпразднует 235-летие, депутаты хотели отмечать с размахом и даже заказывали банкет. Но в итоге от него пришлось отказаться. А в следующем году Екатеринбург будет праздновать 300-летие.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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