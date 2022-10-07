российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 октября 2022, 15:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Евгений Куйвашев не потратил на выборы ни рубля из собственных средств

Губернатор Евгений Куйвашев сдал в областной избирком свой итоговый финансовый отчет.

Как следует из документа, Куйвашев потратил на кампанию 45 млн рублей, из которых 25 млн ему предоставила партия «Единая Россия», а еще 20 млн – различные юридические лица. Собственных средств он не вкладывал.

Кандидат в губернаторы от ЛДПР Александр Каптюг, занявший последнее место, потратил 3 млн 560 рублей. Все это – деньги партии.

Еще три участника губернаторских выборов: Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов (СРЗП) и Александр Демин (НЛ) итоговые финансовые отчеты пока не сдали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев в третий раз стал губернатором (ФОТО) / Инаугурация Куйвашева состоится в понедельник в театре эстрады / Евгений Куйвашев провозглашён избранным губернатором / Пышма, Екатеринбург и Среднеуральск стали городами, где меньше всего любят губернатора / Инаугурация Куйвашева состоится после 18 сентября / Возмутительная явка и губернатор-должник. Кандидаты прокомментировали итоги выборов / В день выборов в свердловские избиркомы поступило 15 жалоб / «Это демократия», – избирком и наблюдатели объяснили причину рекордно низкой явки в Свердловской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы губернатора Свердловской области,