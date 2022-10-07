Евгений Куйвашев не потратил на выборы ни рубля из собственных средств

Губернатор Евгений Куйвашев сдал в областной избирком свой итоговый финансовый отчет.

Как следует из документа, Куйвашев потратил на кампанию 45 млн рублей, из которых 25 млн ему предоставила партия «Единая Россия», а еще 20 млн – различные юридические лица. Собственных средств он не вкладывал.

Кандидат в губернаторы от ЛДПР Александр Каптюг, занявший последнее место, потратил 3 млн 560 рублей. Все это – деньги партии.

Еще три участника губернаторских выборов: Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов (СРЗП) и Александр Демин (НЛ) итоговые финансовые отчеты пока не сдали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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