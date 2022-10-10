Военнослужащие в зонах СВО просят прислать им квадрокоптеры, тепловизоры и медикаменты

Общественники рассказали, чего не хватает военнослужащим, которые уже находятся в зонах проведения специальной военной операции. Солдаты просят обеспечить их квадрокоптерами, тепловизорами, тепловизионными прицелами. Кроме того, нужны индивидуальные перевязочные пакеты и кровоостанавливающие препараты.

Об этом рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» координатор по экспертно-проектной работе Общероссийского народного фронта в Свердловской области Игорь Русинов. По его словам, ранее ОНФ уже организовал сбор и отправку 20 тонн гуманитарной помощи российским служащим в Луганскую область, и от них поступили именно такие конкретные запросы. Сейчас идет сбор очередной партии помощи. Скорее всего сформировать необходимый объем удастся к концу октября – ноябрю. Вещи повезут тем же отрядам.

«ОНФ реализует федеральный проект «Все для Победы». По всей стране мы закончили сборы для 20 военных частей. Собирали вещи для нужд наших защитников: квадрокоптеры, амуницию, теплые вещи, термобелье, берцы. Также медицину: жгуты, индивидуальные перевязочные пакеты – все, что надо бойцам, – отметил Игорь Русинов. – Есть сайт «Все для Победы», можно выбрать отряд, который вы хотите поддержать, и перевести деньги. Или еще вариант: мы принимаем вещи и продукты в исполкоме ОНФ в Екатеринбурге на Хохрякова, 9. Мы принимаем, сортируем вещи, формируем груз и отправляем адресатам».

Также в Екатеринбурге продолжают собирать гуманитарную помощь военнослужащим и мобилизованным в Доме добровольцев на ул. Крылова, 2. Руководитель проекта Евгений Дайнес рассказал, что пункт работал с февраля, тогда собирали вещи для вынужденных переселенцев. Недавно была объявлена акция «Согреем нашей заботой» по сбору помощи для участников спецоперации.

«В связи с приближением холодов мы принимаем теплые вещи, теплые носки, тактические перчатки. Влажные салфетки и предметы гигиены. Кровоостанавливающие препараты, жгуты, бинты и другое. Жители несут всё: вплоть до бензопил, генераторов и туристических ковриков, – рассказал Дайнес. – Вообще, пункт сбора, наш регион с момента работы отправил 1200 тонн гуманитарной помощи».

Спикеры пресс-конференции добавили, что сейчас акция «Мы вместе» распространяется и на помощь семьям мобилизованных россиян. На сайте, либо по телефону 8 800 200 34 11 можно оставить заявку на получение гуманитарной, юридической, либо психологической поддержки. В Свердловской области заявки пока единичные. В основном просят либо гуманитарную помощь, либо помощь по бытовым вопросам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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