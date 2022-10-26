Мобилизованным из Свердловской области передадут большую партию гуманитарной помощи

В конце октября в воинские части, дислоцирующиеся в Свердловской области, передадут большую партию гуманитарной помощи, собранную жителями на акции «Все для победы». Мобилизованные получат термобелье, теплые вещи, медикаменты и перевязочные материалы и прочие необходимые вещи.

«Общероссийский народный фронт в рамках акции «Все для победы» проводил сбор помощи для частей, дислоцированных в Свердловской области. До конца недели мы определимся с датой отправки очередной крупной партии, согласуем с военным округом те части, которые получат помощь, – рассказал «Новому Дню» руководитель исполкома ОНФ в Свердловской области Владимир Камский. – Это будет несколько тонн вещей. Там и термобелье, и какие-то предметы экипировки, и теплые вещи, и медикаменты. Сейчас заканчиваем все это сортировать».

В ОНФ отметили, что проект «Все для победы» был запущен на федеральном уровне несколько месяцев назад, по всей стране было собрано 2,8 миллиарда рублей. Сейчас проект будет реализовываться, в том числе в привязке к регионам. Ранее Свердловская область уже отправляла 20 тонн гуманитарной помощи служащим в Луганской области. При этом в исполкоме уточнили, что помощь небольшими партиями регулярно отправляется и военнослужащим, и мирным жителям.

Принести необходимые мобилизованным вещи можно в исполком ОНФ в Екатеринбурге по адресу: улица Хохрякова, 9. Также по инициативе «Молодежки ОНФ» была открыт новый пункт сбора на базе Екатеринбургского института физической культуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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