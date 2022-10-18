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Четверг, 20 октября 2022, 17:51 мск

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Законопроект о питании для детей мобилизованных одобрен профильным комитетом

Комитет заксобрания по социальной политике одобрил изменения в закон об образовании, которыми вводятся меры поддержки семей мобилизованных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект подготовила группа депутатов. С докладом выступил Евгений Зяблицев. Он сообщил, что документом предлагается обеспечить школьников бесплатными обедами, а учащихся средних специальных учебных заведений – питанием, одеждой, обувью или денежной компенсацией на приобретение этих товаров. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июля 2023 года. Согласно пояснительной записке, расходы на финансирование проекта составят 44 млн 861,7 тыс. рублей, в том числе на 2022 год (с 1 ноября 2022 года) – 16 млн 217,8 тысяч.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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