Питание и одежду получат около тысячи детей мобилизованных

Около тысячи детей мобилизованных в Свердловской области получат социальную поддержку согласно закону, проект которого сегодня одобрил комитет заксо по соцполитике.

Как рассказал «Новому Дню» председатель комитета Вячеслав Погудин, для того чтобы понять, сколько денег потребуется для реализации закона, представители министерства образования проделали большую работу. «Они связались со всеми городами области, чтобы узнать, сколько мобилизованных, сколько у детей, какого возраста, в каких условиях они живут. Поддержка будет оказана 790 школьникам и 219 учащимся учреждений среднего профессионального образования», – сообщил депутат. Законопроект будет вынесен на ближайшее пленарное заседание заксо 25 октября.

Напомним, законопроектом предусмотрено, что дети-школьники будут получать бесплатное горячее питание, а учащиеся колледжей и техникумов – питанием, одеждой, обувью или денежной компенсацией на приобретение этих товаров. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июля 2023 года. Согласно пояснительной записке, расходы на финансирование проекта составят 44 млн 861,7 тыс. рублей, в том числе на 2022 год (с 1 ноября 2022 года) – 16 млн 217,8 тысяч.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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