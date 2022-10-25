Депутаты поддержали законопроект о помощи детям мобилизованных

Свердловское заксо приняло в первом чтении законопроект, устанавливающий ряд мер социальной поддержки для детей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Депутат Евгений Зяблицев напомнил: законопроектом предусмотрено , что дети-школьники будут получать бесплатное горячее питание, а учащиеся колледжей и техникумов – питание, одежду, обувь или денежную компенсацию на приобретение этих товаров. Предполагается, что закон будет действовать до 1 июля 2023 года.

Согласно пояснительной записке, расходы на финансирование проекта составят 44 млн 861,7 тыс. рублей, в том числе на 2022 год (с 1 ноября 2022 года) – 16 млн 217,8 тысяч. В июле заксобрание приняло аналогичный закон относительно детей участников СВО и детей, вынужденно прибывших из ЛНР и ДНР.

Ранее председатель комитета Вячеслав Погудин рассказал «Новому Дню», что для того, чтобы понять, сколько денег потребуется для реализации закона, представители министерства образования проделали большую работу. «Они связались со всеми городами области, чтобы узнать, сколько мобилизованных, сколько у них детей, какого возраста, в каких условиях они живут. Поддержка будет оказана 790 школьникам и 219 учащимся учреждений среднего профессионального образования», – сообщил депутат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»