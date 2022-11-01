В минобразования рассказали, как детям мобилизованных получить бесплатное питание в школе

Дети мобилизованных свердловчан смогут получать бесплатное питание в школах, когда поправки в закон «Об образовании» вступят в силу. После этого родителю нужно будет написать заявление в школу и приложить справку из военкомата, что кто-то из семьи был мобилизован.

Сейчас, по данным министерства образования Свердловской области, горячие завтраки и обеды в школах получают только дети участников спецоперации, а также дети беженцев из Луганской и Донецкой областей. Всего – около 900 человек. Учащиеся техникумов из этих же двух категорий получают питание, одежду, либо денежную компенсацию. Точно такие же меры поддержки смогут получать школьники и студенты из семей мобилизованных, но только после вступления в силу поправок в областной закон №78 «Об образовании». Поправки были приняты, но документ еще не опубликован.

«Чтобы нам такую льготу предоставить, нужно чтобы родители обратились в школу. И предоставили справку из военкомата по месту жительства о том, что отец [или иной член семьи] мобилизован», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» начальник отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной среде министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

Это же касается и студентов ссузов. Они, напомним, могут получить питание, одежду, обувь или денежную компенсацию на приобретение этих товаров в размере около 11 тысяч рублей ежемесячно.

«Также уже организовано посещение групп продленного дня в школах, можно воспользоваться дежурными группами в детских садах. Это помимо того, что предусмотрено поправками в закон», – пояснил Денис Протасов.

Решение об освобождении семей мобилизованных от платы за детский сад на уровне области не принято. На текущий момент минобразования просто рекомендовало принять такие документы на уровне муниципалитетов. «Такие решения приняты в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других городах», – отметил представитель министерства.

Напомним, 25 октября заксобрание Свердловской области приняло поправки в закон «Об образовании», устанавливающие меры поддержки детям мобилизованных. Согласно пояснительной записке, расходы на финансирование проекта составят 44 млн 861,7 тыс. рублей, в том числе на 2022 год (с 1 ноября 2022 года) – 16 млн 217,8 тысяч. По предварительным расчетам, поддержка будет оказана 790 школьникам и 219 учащимся учреждений среднего профессионального образования.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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