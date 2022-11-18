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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:14 мск

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Более 2200 детей мобилизованных получили право на бесплатное питание в школах

В Свердловской области 2222 ребенка из семей мобилизованных получили право на бесплатное питание в школе, сообщили «Новому Дню» в министерстве образования. Еще 318 детей, которые сейчас обучаются в учреждениях среднего профессионального образования, обеспечены одеждой, обувью и питанием.

Напомним, такая мера поддержки стала возможна после того, как 25 октября заксобрание Свердловской области приняло поправки в закон «Об образовании». До этого питание (в дополнение к другим льготным категориям) получали дети участников СВО и беженцев – всего 900 человек в области.

Добавим, что когда поправки в закон «Об образовании» только рассматривались заксобранием, производился предварительный расчет. Предполагалось, что питание получат 790 школьников из семей мобилизованных, а материальную поддержку – 219 студентов ссузов. В реальности цифры оказались выше.

Если в семье мобилизованного ребенок еще не обеспечен горячим питанием, родителям нужно обратиться в школу и предоставить справку из военкомата о том, что отец мобилизован. Это же касается и студентов ссузов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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