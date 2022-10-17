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Понедельник, 17 октября 2022, 09:58 мск

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Детей свердловских мобилизованных обеспечат бесплатным питанием

В Свердловской области подготовлен законопроект, устанавливающий меры социальной поддержки для детей мобилизованных.

Предлагается обеспечить школьников бесплатными обедами, а учащихся средних специальных учебных заведений – питанием, одеждой, обувью или денежной компенсацией на приобретение этих товаров. В июле заксо ввело такие же меры для детей участников спецоперации, а также несовершеннолетних, вынужденно покинувших территории Украины, ЛНР и ДНР.

Предполагается, что закон будет действовать до 1 июля 2023 года.

Согласно пояснительной записке, расходы на его финансирование составят 44 млн 861,7 тыс. рублей, в том числе на 2022 год (с 1 ноября 2022 года) – 16 млн 217,8 тыс. рублей, на 2023 год (до 1 июля 2023 года) – 28 млн 643,9 тыс. рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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