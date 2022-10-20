Семьи мобилизованных получат по 20 тысяч

Свердловское правительство приняло постановление о единовременных выплатах для семей участников СВО, в том числе уральцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

Как сообщили в ДИПе, родные свердловчан, участвовавших ранее или участвующих в спецоперации, могут получить единовременную выплату в 20 тысяч рублей – на семью, а также по 20 тысяч на каждого из детей военнослужащего.

Выплату на семью назначают супруге (супругу), родителю (усыновителю) участника СВО, операции, а в отдельных случаях – когда иных имеющих право на получение выплаты членов семьи нет – бабушке или дедушке военнослужащего. Единовременная выплата назначается на каждого ребенка военнослужащего, не достигшего 18-летия, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов заявил, что списки получателей будут формироваться органами местного самоуправления и передаваться в управления социальной политики. При этом возможен и заявительный характер получения выплат, когда члены семей будут сами обращаться за выплатами в управления соцполитики в своих муниципалитетах.

В обоих случаях управления социальной политики отработают каждое заявление – запросят необходимые документы в других ведомствах, проверят представленную информацию и, если право на получение такой поддержки будет подтверждено документами, произведут выплаты. Средства будут выплачиваться через банки, в том числе с использованием Единой социальной карты.

Постановлением правительства установлено, что выплата должна прийти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении. Добавим, что указанные выплаты не могут быть основанием для отказа в предоставлении иных принятых в регионе мер поддержки семей участников СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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