Как семьям мобилизованных получить по 20 тысяч рублей: инструкция

Семьи мобилизованных в Свердловской области могут получить единовременно по 20 тысяч рублей, а также дополнительно по 20 тысяч – на каждого ребенка. Власти объяснили, кто имеет право на выплату и куда за ней обращаться.

Инструкцию для семей мобилизованных составили в мэрии Екатеринбурга. Но аналогичным образом могут действовать и жители всех других городов региона.

Кто может получить выплату

– Супруг или супруга участника СВО или мобилизованного;

– родитель либо усыновитель участника СВО или мобилизованного;

– бабушка или дедушка военнослужащего (только в том случае, если нет иных имеющих право на получение выплаты членов семьи).

Кроме того, выплата в размере 20 тысяч рублей осуществляется на каждого несовершеннолетнего ребенка военного, а также на детей с 18 до 23 лет, которые учатся очно в школе, ссузе или вузе.

Как получить выплату

Тот, кто претендует на выплату, должен обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и подать заявление (адреса и телефоны есть на сайте министерства соцполитики Свердловской области). Управление самостоятельно запросит необходимые документы в других ведомствах, проверит предоставленную информацию.

Далее, если право на получение такой поддержки будет подтверждено документами, выплата будет начислена на банковские счета, реквизиты которых указали заявители. Деньги должны поступить не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении.

Напомним, свердловское правительство приняло постановление о единовременных выплатах для семей участников СВО, в том числе уральцев, призванных в рамках частичной мобилизации. На это будет потрачено около 300 млн рублей из областного бюджета.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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