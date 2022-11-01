80 миллионов рублей уже выплатили свердловским семьям мобилизованных

В Свердловской области семьям и детям мобилизованных уже перечислено 4000 единовременных выплат по 20 тысяч рублей каждая. До конца недели министерство соцполитики планирует завершить выплаты по общим реестрам от муниципалитетов, затем останутся отдельные заявления от семей.

«У нас есть два механизма предоставления выплаты. Первый – самый массовый. К нам поступили реестры семей и детей мобилизованных и участников СВО от муниципалитетов. Была проведена масштабная работа с ЦВО, с областным военкоматом по сверке списков. И на сегодняшний день единовременная выплата 20 тысяч рублей ушла на карточки четырех тысяч получателей, – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. – Второй механизм – заявительный порядок, когда гражданин сам обращается в территориальные органы соцполитики с заявлением на предоставление ему выплаты».

Министр отказался сегодня называть общую цифру поступивших индивидуальных заявлений, а также число получателей выплат по общим спискам от муниципалитетов. «Работа ежедневная. Формируется массив данных – отправляем на выплату. Думаю, массово – по реестрам от муниципалитетов – все выплаты будут отработаны на этой неделе. Далее в заявительном режиме, возможно, будут по одному заявлению, возможно, по десять. Будем работать по ним», – пояснил Андрей Злоказов.

Он также напомнил, что в регионе действует еще одна мера поддержки. В случае гибели военнослужащего в зоне конфликта семьям полагается 1,5 миллиона рублей из областного бюджета – в дополнение к федеральным выплатам. «Деньги выплачиваются всем, кому полагается. Цифру, количество называть не буду», – ответил Злоказов на вопрос «Нового Дня».

Напомним, на выплаты семьям и детям мобилизованных в Свердловской области планируют потратить в общей сложности 300 миллионов рублей. А здесь мы писали, кто имеет право на получение выплаты, куда и как подавать заявление.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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