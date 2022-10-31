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Понедельник, 31 октября 2022, 16:40 мск

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Мобилизованных добровольцев вместо передовой отправили на Урал

Мужчины из Верхней Пышмы хотели пойти на спецоперацию добровольцами, но из военкомата их отвезли в закрытый свердловский город Лесной.

Об этой ситуации рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Несколько десятков жителей Верхней Пышмы и окрестностей изъявили желание отправиться на спецоперацию как добровольцы. Оставили семьи, бизнес, в обозначенный день прибыли в военкомат, и их отвезли… Нет, не в учебку, а в закрытый город Лесной… Сторожить местные объекты под эгидой Росгвардии. Земляки были готовы Родину защищать, а с ними так поступили. Понимаю все возмущения. Надо выправлять», – написал депутат.

Как уже сообщал «Новый День», после начала частичной мобилизации депутатам поступает множество связанных с ней обращений от граждан. Часто пишут о неправомерной мобилизации или о том, что новобранцев недостаточно обучили перед отправкой на передовую.

Лесной, Евгения Вирачева

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Метки / Частичная мобилизация

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