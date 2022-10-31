Неподготовленных новобранцев из Полевского начали возвращать в учебки

Мобилизованных из Полевского и других городов Свердловской области, которых отправили на передовую без достаточной подготовки, начали возвращать в учебные центры.

Об этом сообщил «Новому Дню» депутат Госдумы Максим Иванов. Он рассказал, что ребят начинают возвращать для боевого слаживания и подготовки. При этом он уточнил, что ждать, что они вернутся в 32-й военный городок, не надо – они пройдут подготовку в одной из пограничных областей, возможно, в Белгороде или Ростове.

Напомним, мужчин, мобилизованных с 25 по 29 сентября в Свердловской области, в течение суток отправили из 32-го военного городка в Екатеринбурге в Ростовскую область, а затем в зону проведения специальной военной операции. С начала октября они принимают фактическое участие в боевых действиях, минуя этап дополнительной военной подготовки. О ситуации Максим Иванов сообщил министру обороны Сергею Шойгу, а к депутатскому запросу приложил список из 86 мобилизованных из Свердловской области. «Там есть и взрослые мужчины за сорок, а есть и совсем молодые парни. Все они практически без подготовки отправлены в зону СВО», – написал Максим Иванов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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