Бизнесменам могут скорректировать условия госконтрактов из-за мобилизации

Предпринимателям, которые не могут выполнить свои обязательства по региональным госконтрактам из-за частичной мобилизации, могут разрешить вносить изменения в условия этих договоров.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале бизнес-омбудсмен Свердловской области Елена Артюх. «Уважаемые предприниматели! Если вы являетесь исполнителем по региональному госконтракту и невозможность его исполнения на первоначальных условиях вызвана мобилизацией, то вы вправе обратиться к заказчику с предложением об изменении существенных условий контракта (срока, в том числе). Подобные решения рекомендовано принять и в муниципалитетах», – написала она со ссылкой на постановление областного правительства № 739-ПП от 3 ноября.

Тем предпринимателям, у которых возникнут сложности с коррекцией контрактов, она советует обращаться за консультацией в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

Напомним, ранее правительство РФ сформировало первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Эти меры будут включаться автоматически, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Попавшие под мобилизацию предприниматели получат ряд послаблений. Минфин и ФНС проработают перенос срока подачи деклараций и отчётности, уплаты налогов. Также введут отсрочку для платежей по кредитам и договорам лизинга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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