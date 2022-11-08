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Вторник, 8 ноября 2022, 18:52 мск

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Уральский активист МГЕР собрался на спецоперацию добровольцем

Артем Николаев, член координационного совета МГЕР, поедет добровольцем на СВО.

Как сообщает пресс-служба свердловского отделения ЕР, сегодня отряд добровольцев из 10 человек должен вылететь из Москвы в Ростовскую область. Артем Николаев будет в их числе.

«Во время обучения в Уральском федеральном университете я окончил военную кафедру и получил звание лейтенанта, поэтому первоначальные знания и навыки, которые могут быть полезны на территории проведения СВО, у меня есть. Конечно, некоторое время перед отправкой мы будем готовиться, только после этого сможем отправиться на Донбасс», – рассказал Николаев.

Напомним, 22 сентября был мобилизован заместитель руководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Частичная мобилизация

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