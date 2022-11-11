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Конфликт на Украине

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Пятница, 11 ноября 2022, 10:14 мск

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Мошенники сообщают родным мобилизованных об их гибели и просят деньги на пересылку тела

Телефонные мошенники освоили новые способы обмана. Теперь они играют на чувствах людей, близкие которых находятся в зоне специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава свердловского города Волчанска Александр Вервейн. «Уральцы, проводившие родственников на спецоперацию, очень переживают за своих близких. Этим пользуются телефонные мошенники, которые играют на эмоциях жертв. Неизвестные представляются мобилизованными и говорят, что им нужна финансовая помощь. Или они звонят от лица сотрудников военкомата, сообщают о гибели военнослужащего и требуют деньги за пересылку тела. Не попадайтесь на удочку злоумышленников!» – пишет мэр. Он советует всегда перепроверять информацию и сообщать о таких звонках в полицию.

Еще в конце сентября в полиции говорили, что объявление частичной мобилизации на ситуации с телефонным мошенничеством отразилось не сильно. «Такое случается, но не носит массовый характер. Бывает, мошенники звонят мужчинам и предлагают, чтобы «отмазаться», перечислить куда-то деньги. Никаких справок и отсрочки, конечно, они не предоставляют. Думаю, число этих случаев будут увеличиваться, но пока их не очень много», – рассказал журналистам 29 сентября начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области Артем Лаздынь.

Волчанск, Елена Владимирова

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Метки / Частичная мобилизация

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