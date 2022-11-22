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Вторник, 22 ноября 2022, 11:54 мск

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Больше 500 мобилизованных уральцев пожаловались на невыплаты

Больше 530 мобилизованных с Урала пожаловались, что не получили причитающиеся им выплаты или получили, но не в полном объеме. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов, ссылаясь на обращения мобилизованных и их родственников в соцсетях.

По его словам, большая часть жалоб пришла от свердловчан. «Обращения по этому вопросу принимаю до завтрашнего полудня. Далее направляю информацию в военно-следственные органы», – добавил Иванов.

Напомним, мобилизованные по выплатам приравниваются к контрактникам, им должны выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Выплаты производятся с 10 по 20 число за истекший месяц, в ноябре деньги должны были поступать на счета военнослужащих досрочно, начиная с 8 ноября. Средства за декабрь Минобороны также обещает выплатить досрочно – до 25 декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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