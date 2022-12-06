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Вторник, 6 декабря 2022, 11:08 мск

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Волонтеров к эрзац-Универсиаде начнут набирать зимой

В Екатеринбурге перестали набирать волонтеров к Международному фестивалю университетского спорта, который создали взамен отмененной Универсиады. «Набор, который начинали летом прошлого года, прекратили и отдали все полномочия Москве. А Москва новый набор не начала, и это не очень хорошо, потому что требования к волонтерам фестиваля остаются довольно жесткими, их надо обучать, а времени осталось очень мало», – рассказал источник «Нового Дня».

По словам собеседника агентства, на спортивном мероприятии ждут студентов из стран БРИКС – Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, соответственно, нужны будут волонтеры со знанием английского языка. Но не только. «Особенно нужны волонтеры, которые знают китайский, а это все-таки редкость, и по идее, набор надо было завершить уже, чтобы закрыть эту потребность, но пока имеем что имеем», – добавил собеседник агентства.

Как сообщили «Новому Дню» в московском оргкомитете Всемирного фестиваля студенческого спорта, набор действительно пока не идет – вероятно, он стартует в январе или феврале. «Среди тех, кого отбирали в прошлом году, не было ребят, кто уже прошел собеседование. Те, кто подавал заявки и уже прошел какие-то стадии отбора, смогут вернуться к ним на том же этапе», – сказали агентству в оргкомитете.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Универсиада - 2023

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