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Вторник, 6 декабря 2022, 15:45 мск

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Фонд капремонта заплатит пенсионерке 200 тысяч за залитую квартиру

Фонд капитального ремонта Свердловской области должен заплатить пенсионерке из Туринска 205 тысяч рублей за то, что подрядчики регоператора залили квартиру пожилой женщины. Это произошло еще в 2020 году. Самостоятельно вернуть деньги хозяйке квартиры не удалось, и она обратилась в прокуратуру, которая провела проверку, подтвердила справедливость притязаний пенсионерки и подала иск в суд от ее лица.

Инстанция в Туринске также встала на сторону пострадавшей женщины, посчитав, что ответственность за своих подрядчиков несет фонд. Теперь регоператор должен выплатить пенсионерке 195 тысяч рублей за ущерб после потопа, а также 10 тысяч за расходы на оценку ущерба.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Капремонт

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