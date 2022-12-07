Обвиненных в дезертирстве ирбитских мобилизованных не будут привлекать к ответственности

Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о судьбе мобилизованных из Ирбита, которые жаловались женам на плохие условия на фронте. Военнослужащие оставили свои позиции, что дало повод обвинить их в дезертирстве.

«Парни действительно попали в тяжелую ситуацию. Но, по своей вине. По словам очевидцев, злоупотребили алкоголем, имитировали нападение, расстреляв из автоматов бензогенератор (на который, кстати, Ирбит всем миром деньги им собирал). Потом побросали оружие, броники, каски, гранаты, снялись с позиции, удрали в город», – ранее описал ситуацию парламентарий.

По словам Максима Иванова, он лично общался с женами мобилизованных и пытался разобраться, откуда идут жалобы. Когда выяснилось, что призванные в армию совершили проступок, родственники перестали горячиться. «Мы связались с руководством части, где находились эти 29 мобилизованных. Там пошли навстречу. Привлекать к ответственности никого не будут. Провинившихся развели по разным подразделениям, провели с ними профилактические беседы. У зачинщика был разговор с контрразведкой, его отправили в другое подразделение, поставили над ним старшего – контрактника», – рассказал «Новому Дню» депутат.

Иванов также сообщил, что жалобы шли только от этой группы мобилизованных. В соседних взводах, где тоже присутствуют свердловчане, отмечали, что никаких проблем со снабжением нет, а с командованием выстроено полное взаимопонимание.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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