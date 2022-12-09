Депутаты оценили готовность объектов для фестиваля университетского спорта в Академическом (ФОТО)

Екатеринбургские депутаты осмотрели спортивные объекты Академического района, где будут проходить соревнования Международного фестиваля университетского спорта. Строящийся Дворец дзюдо будет сдан в конце декабря, а Академия тенниса уже готовит открытые корты для спортсменов.

Дворец дзюдо

Выездное заседание депутатской группы было посвящено развитию спортивной инфраструктуры в Академическом. Сейчас в районе действуют 173 спортивных объекта, но расположены они преимущественно на школьных территориях. Поэтому необходимо строительство новых спорткомплексов, в том числе государственных и муниципальных.

Одним из таких объектов станет Дворец дзюдо. В четырехэтажном здании сейчас завершаются отделочные работы и идет монтаж трибун в основном зале. После проведения международных студенческих игр во дворце будут заниматься 400 детей из школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Внутри здания оборудован фитнес-центр и зал для гимнастики, услугами которых также смогут пользоваться местные жители.

Академия тенниса

Рядом с Дворцом дзюдо располагается Академия тенниса. Здесь есть крытые корты для занятий в зимнее время, открытые площадки, мини-гостиница, фитнес-клуб и бассейн. В подготовительных группах академии занимаются 225 детей, начиная с 4-летнего возраста. Спорткомплекс предоставляет свои услуги как профессиональным теннисистам, так и любителям. Помимо тренировочного процесса в академии проходят международные и всероссийские соревнования. Так, в августе 2023 года здесь пройдут турниры фестиваля студенческого спорта.

Академия тенниса

Заместитель начальника управления по физкультуре и спорту Екатеринбурга Василий Печенкин рассказал еще о нескольких знаковых объектах, которые должны появиться в Академическом в ближайшие годы. Это муниципальный ФОК на пересечении улиц Тенистой и Суходольской, дом детского творчества в Преображенском парке, скалодром на территории «Контур парка». В будущем в районе могут быть востребованы лыжная база, стадион и площадка для занятий экстремальными видами спорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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