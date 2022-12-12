Татьяна Мерзлякова: «Подавляющее большинство возвращенных из плена снова едут на фронт»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции прокомментировала обмен военнопленными с украинской стороной. За время работы гуманитарного коридора удалось вернуть из плена 13 свердловчан и еще трех военнослужащих из других регионов.

«Я знаю, как работает механизм возвращения военнопленных, но не хотелось бы его озвучивать. Порой до ста человек работают по возвращению наших ребят. Первого военнопленного из Камышлова мы вытаскивали полтора месяца. Он, как и все вернувшиеся, прошел реабилитацию в течение месяца. Некоторым этого времени не хватает. Двух свердловчан отправили на дальнейшую реабилитацию, они пережили гибель сослуживцев. Тот парень из Камышлова, что вернулся из плена первым, уже уехал на фронт. Я думаю, что не скажу лишнего, но так себя поведут 80% вернувшихся. Подавляющее большинство возвращаются на фронт. Мне бы очень хотелось, чтобы военнопленных было мало. Я не для пиара этим занимаюсь. Это очень большой груз ответственности. Главы муниципалитетов, родственники звонят мне чуть ли не каждый день. На нас впереди еще другая ответственность – обмен телами. Это тоже надо делать по гуманитарному коридору», – рассказала Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен заявила, что появились недобросовестные юристы, которые дают объявления «Поможем вернуть из плена». Родственники обращаются к ним, а затем данные о военнослужащих утекают в сеть. Уполномоченный попросила заняться этой темой прокурора Свердловской области.

«Сегодня вызволить пленных юридическим путем пока невозможно. Пока не будет международного трибунала или чего-то такого. Я знаю, как этим занимаются люди в больших погонах, серьезно занимается Минобороны, уполномоченный Татьяна Москалькова. Я хочу сказать людям: пожалуйста, не паникуйте! Не ходите [в эти фирмы], не платите никакие деньги. Вы отдали самое дорогое – своих ребят – на мобилизацию, и мы все должны вам помогать», – заявила Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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