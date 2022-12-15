«Взрослые хихикают, дети в восторге». На Урале запустили «Мусороежку» (ФОТО)

Говорят, что если хочешь победить врага, то нужно воспитать его детей. Так делают на Урале – только сражаются тут с огромными мусорными кучами на полигонах, которые растут год от года. По данным регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза», работающего в Восточной зоне Свердловской области, ежегодно объем отходов вырастает на 20-25%. Полигоны пока справляются с нагрузкой, но без сортировки мусора и его переработки ситуацию не решить – Урал просто погрязнет в собственных отходах. Поэтому свердловский регоператор запустил образовательную программу. И начать решили с самых маленьких – для воспитанников детских садов проводят игровой проект «Мусороежка».

«Когда взрослые слышат это название, они или впадают в ступор, или начинают хихикать, мол, «Мусороежка»? Это что еще такое?. Представляя, видимо, что детсадовцев будут кормить мусором. На самом деле, «Мусороежка» – это мусоровоз, который «ест» мусор из бака. И, честно говоря, дети от этого просто в восторге», – рассказывает руководитель пресс-службы «Спецавтобазы» Александр Александров.

Сначала в группу детского сада приходит один из сотрудников регионального оператора, который рассказывает малышам, зачем нужно сортировать мусор, какие виды отходов подлежат переработке, а какие – нет. «Дети, бумага живет семь жизней – столько раз ее можно переработать. А вот металлическая баночка из-под газировки – живет бесконечное число жизней. Из 700 таких баночек можно сделать велосипед! Представляете? Поэтому никогда не выбрасывайте в обычный мусор эти баночки, постарайтесь сдать их на переработку», – говорит детям главный специалист отдела реализации технологий обращения с ТКО Анастасия Колеватова, а те на слове «велосипед» начинают шевелить губами, словно про себя подсчитывая, сколько газировки надо выпить, чтобы поскорее получить двухколесный.

Так детям рассказывают про каждый из простых сортируемых отходов – макулатуру, пластик, стекло, металл. После теории детям показывают собственно Мусороежку – новенький мусоровоз Mitsubishi Fuso с задней загрузкой контейнеров, которым управляет водитель Сергей Орлов. Детей он сразу подкупает тем, что называет секретное прозвище мусоровоза – Фусик. «Фууусик», – повторяют детсадовцы и дальше слушают, не отвлекаясь. «Я начинаю работать очень-очень рано, выхожу из дома в пять утра, когда вы, наверно, еще спите. Иду к доктору, который меряет мне температуру и давление, чтобы я был действительно здоров и мог выполнить всю работу – объехать 110 контейнерных площадок и забрать с них мусор. Поэтому перед тем как начать работу, я веду «Мусороежку» к автомеханику. Это как доктор для человека. Он проверяет, чтобы «Мусороежка» был здоров и тоже мог выйти в рейс», – рассказывает Сергей.

После начинается демонстрация, как именно работает «Мусороежка». Несмотря на мороз, дети просят «покормить» его еще и еще и с большой неохотой отпускают Сергея, Анастасию и «Мусороежку».

Проект придумали всего год назад – в конце 2021-го, но за это время успели провести порядка 110 выездов в детские сады. Общая аудитория «Мусороежки» на сегодня больше 4500 детей. «У этого есть два эффекта. Один – мгновенный, другой – отложенный. Ребенок, который увидел, как работает «Мусороежка», которому рассказали про раздельный сбор отходов в доступной форме, придет домой и поделится со своими родителями, возможно, подтолкнет их к тому, чтобы и самим заинтересоваться темой раздельного сбора мусора. Это мгновенный эффект. А отложенный – дети, с самого маленького возраста узнавшие про экологичный подход к сортировке ТКО, сами гораздо проще будут применять это на практике. Тем более что сейчас появляется все больше инфраструктуры для раздельного сбора мусора.

К тому же «Мусороежка» популяризирует рабочие профессии, такие как водитель мусоровоза – дети видят, что у него удобная униформа, он работает на чистой, исправной, красивой машине, а еще понимают, насколько важен этот труд, так что своим образовательным проектом мы закрываем сразу несколько задач», – объясняет директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова.

С «Мусороежкой» «Спецавтобаза» в этом году взяла пятое место в конкурсе Российского экологического оператора «Зеленая премия» на лучшую образовательную программу в сфере экологии. Сейчас проект поддерживают и на уровне властей региона. «Мы действительно очень много уделяем внимания экологическому просвещению, и эта работа находит отклик: все больше свердловчан присоединяются к процессу раздельного сбора мусора, с каждым годом участников экологических акций становится больше», – поясняет министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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