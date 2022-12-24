В лесах вокруг Екатеринбурга кончились легальные елки

В лесах вокруг Екатеринбурга кончились елки, которые можно срубить, заключив договор с лесничеством. Об этом «Новому Дню» рассказали представители этих организаций. В Сысертском и Березовском лесничествах объяснили, что елки – это редкость в местах, предназначенных под рубку перед Новым годом. В основном речь идет о молодых соснах, и желающим срубить именно ель, придется уехать подальше от Екатеринбурга, например, на Балтым или под Билимбай.

Напомним, самовольно рубить деревья нельзя – сейчас лесничие усилили контроль в лесах и ловят браконьеров. Легально срубить ель можно, заключив договор с лесничеством. Сделать, правда, это можно только в будни, оплатив также пошлину в банке. Егеря укажут точку на карте, где можно срубить дерево – и сделать это можно в любой удобный день и время.

Добавим, что Екатеринбургское лесничество вообще не заключает договоры с физическими лицами на заготовку новогодних деревьев, так что желающим самостоятельно добыть елку к празднику, в любом случае придется потратить время.

Екатеринбург, Елена Сычева

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