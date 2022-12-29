В Преображенском парке Академического открыли ледовый городок и зажгли живую ель (ФОТО, ВИДЕО)

В Академическом открыли ледовый городок, который в этом году впервые располагается в Преображенском парке. В центре – живая сибирская ель, а вокруг еще шестьдесят маленьких елочек. Жители района говорят, что это – лучший городок за все годы.

В Академическом открыли новогодний городок

В честь открытия городка АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» устроило праздник для детей. В гости к ним прилетел инопланетянин, и ребята вместе с Эльфом и Йети рассказали ему о традициях празднования Нового года в России. Все это с бодрыми танцами и песнями, которые помогали согреваться в морозную погоду. И, конечно же, главную елку – живая красавица растет в парке уже два года – зажигали Дед Мороз и Снегурочка. Украшенное яркими гирляндами дерево видно издалека. А окружают его еще шесть десятков маленьких елочек, которые сияют огоньками.

Ледовый городок в этом году впервые разместился в Преображенском парке, который со временем должен стать излюбленным местом отдыха не только жителей Академического, но и гостей из других районов города.

«Мы не стали устраивать шумных торжеств, постарались устроить праздник для детей. И ледовый городок получился словно из детства. Опробовали новую площадку, которая станет центром притяжения Преображенского парка. Освоение второй очереди парка сделает его популярным местом для зимних гуляний в Екатеринбурге, – уверен генеральный директор специализированного застройщика «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. – Самые крутые горки, даже – горы, каток на настоящем пруду, огромная площадка для праздников. Парк увенчает зеленый каркас Академического, который мы создаем с начала строительства района».

Ледовый городок посвящен истории создания Академического. «Вера. Надежда. Любовь» – так звучит его тема. Ледяной лабиринт в городке – это вьюговей, в порывах которого на болотистом поле в окружении леса много лет назад появились первые строители района. В центре лабиринта стоит Ассоль, которая смотрит на сияющие вдалеке Алые паруса (корабль стоит на акватории Патрушихи), как символ любви. Невдалеке – скачущий по Уральским горам олень, словно Серебряное Копытце из бажовских сказов, символ неистощимости природных богатств родного края. По другую сторону сияет Жар-птица, как символ веры в сказку, чудеса и светлое будущее детей.

Для маленьких горожан в ледовом городке построили горки, игровой ледяной домик, чашу-ловушку и огромные снежинки. Для ребят постарше скульпторы сделали фотозоны с ледяными кострами – как символами дружбы и романтики молодости. А для родителей – это символы домашнего очага, полного тепла и благополучия.

«Традиционно застройщик «РСГ-Академическое» совместно с управляющей компанией организует для жителей района городки, елки, чтобы жители могли встретить Новый год, комфортно провести время. Раньше городки строили в разных кварталах Академического, а в этом году разместили в новом месте – в Преображенском парке. Здесь больше пространства, больше места, и эта площадка предусмотрена для проведения таких вот массовых районных мероприятий, где можно собраться и отметить праздник всем вместе. Кроме того, наш район растет, в этом году жителей стало больше на 10 тысяч человек. И мы ждем новоселов в ледовом городке, чтобы встречать Новый год», – отметил генеральный директор управляющей компании «Академический» Андрей Сизов.

Он также рассказал, что живые ели поставили и в каждом квартале Академического. Их украсили игрушками, которые делали ученики школ и воспитанники детсадов района. А в каждом дворе появилось по маленькой елочке. Так праздник смогут почувствовать абсолютно все жители Академического.

Кстати, жители уже оценили главный ледовый городок: «Мы живем в Академическом с 2019 года. И этот ледовый городок – лучший, самый красивый».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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