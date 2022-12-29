Под Новый год всегда холодает? «Новый День» проверяет популярный миф (ИНФОГРАФИКА)

На Средний Урал надвигается очередное похолодание – с каждым днем будет все морознее, и к Новому году в регионе будет около -20 градусов, а местами и под -30 °C. Кажется, всегда в новогодние каникулы холодно, зато к первому рабочему дню наступает приятная и мягкая зима. «Новый День» решил проверить, правда ли это.

С 2012 года в России каникулы длятся около 10 дней – иногда чуть больше или меньше из-за выходных и переносов, причем 31 декабря считается рабочим днем. Чтобы проверить теорию о том, что в каникулы всегда холоднее, чем в рабочие дни, мы посчитали среднюю температуру в Екатеринбурге за первые 10 дней января (праздники), а также последние пять и первые пять рабочих дней. И миф отчасти подтвердился. Самый холодный день – это условно рабочее 31 декабря. Под Новый год в Екатеринбурге бывали 20-градусные морозы, бывала и околонулевая температура, но среднее за 10 лет – это -12,7 °C. А самый теплый день – это 11 января. В день, когда всем пора на работу, в среднем -7,02 °C. Справедливости ради стоит отметить, что 1 января всего немногим холоднее, -7,4 °C.

Мы также проверили, правда ли то, что в целом в каникулы холоднее, чем в рабочие дни. Этот миф не подтвердился: усредненная погода за первые 10 дней года -8,5 °C, в будни же практически на градус холоднее, -9,45 °C. Что касается самых теплых и холодных дней в конце декабря и начале января за последние годы, то морознее всего было 27 декабря 2018 года, почти -22 градуса. А выше всего температура была в выходной день, 5 января 2021 года – 0,8 градусов тепла.

Погода на Среднем Урале под Новый год

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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