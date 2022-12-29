Екатеринбург и его жители стали героями новогодней истории (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сняли видеоролик, посвященный Новому году в уральской столице и ее особенностям, привлекающим туристов. Героями стали глава города Алексей Орлов, а также знаменитый биатлонист и депутат Государственной думы Антон Шипулин, автогонщик и депутат заксо Сергей Карякин, жители Екатеринбурга.

По сюжету Екатеринбург раскрывается как центр добра и соучастия, где каждый житель готов отдать частицу своего тепла, чтобы поделиться радостью с окружающими. Сквозным персонажем становится символ наступающего года – кролик, который сначала теряет своих хозяев, а потом снова обретает их благодаря неравнодушным екатеринбуржцам.

В четырехминутном ролике с высоты птичьего полета показаны виды уральской столицы, а в перебивках можно увидеть знаковые для города места: парк Маяковского, небоскреб «Высоцкий», оперный театр, Плотинку, пешеходную улицу Вайнера, Исторический сквер.

Новогодний Екатеринбург

Ролик разместят в социальных сетях уральской столицы, а также будут транслировать в отелях города и туристическом информационном центре Екатеринбурга.

Добавим, в этом году город особенно нарядно украшен перед зимними праздниками. В пресс-службе мэрии сообщают, что перед Новым годом в Историческом сквере установили 14 световых конструкций: шары, звездные арки, новогодний подарок. Улицы Вайнера украсили красивейшими арт-объектами (медведь, корабль с алыми парусами, винтажные скамейки с ажурными спинками, фотозона в виде конверта и арка). Праздничная иллюминация смонтирована на Макаровском мосту на улице Челюскинцев и в Преображенском парке в Академическом.

«Екатеринбург достойно украшен к встрече Нового 2023 года. И в свой юбилейный год войдет с хорошим настроением, красивый, нарядный, ухоженный», – отметил глава города Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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